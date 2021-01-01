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Kidd, Portland koçluğuna aday olmayacak

Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jason Kidd, Portland Trail Blazers'ın bir sonraki başantrenör adaylığından kendini geri çektiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jason Kidd, Portland Trail Blazers'ın bir sonraki başantrenör adaylığından kendini geri çektiğini belirtti.

Kidd, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye şunları söyledi:

"Portland birinci sınıf bir organizasyon ve başantrenörlük işi için harika adaylara sahip olacak, ancak ben onlardan biri olmamaya karar verdim. Kimi seçerse seçsinler, Terry'nin (Stotts) boşluğunu doldurabilmesi gereken biri olacak."

Kidd'in, geçtiğimiz Cuma gecesi Damian Lillard'ın desteğini aldığı kaydedilmişti.

Henüz herhangi bir adaya doğrudan ulaşmadığı söylenen Trail Blazers için, bu durumun playoff ilk turundan sonra değişmesi bekleniyor.

İddialara göre ekibin adayları arasında Jeff Van Gundy, Mike D'Antoni, Chauncey Billups ve Juwan Howard bulunuyor.


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