Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jason Kidd, NBA'de tekrar bir başantrenör olma fırsatına sahip olmayı çok isteyeceğini söyledi.



Kidd, Brooklyn Nets ve Milwaukee Bucks'daki iki başantrenörlük tecrübesinin ardından, son iki sezonda Lakers'ın antrenör ekibinin bir parçası olmuştu.



The Undefeated'den Mark J. Spears ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Kidd, NBA'de başantrenör olarak bir şans daha elde etmeyi çok isteyeceğini itiraf etti:



"Umarım bu fırsatı yakalamaya yakınımdır. Bunun için başka bir şansım olmasını çok isterim. Burada Frank'le beraber olmak, onun güçlü yönlerini anlamak ve farklı durumlarla nasıl başa çıktığını izlemek, öğrendiğim en kilit şey oldu. Sabır göstermek ve iletişim kurmak, herkesin nerede durduğunu anlamanın kilit noktası. Sadece en iyi oyuncularınızla değil, benchin en uç noktasındaki oyuncuyla da."



19 yıllık oyuncu kariyeri sona erdikten sonra Brooklyn Nets'i çalıştıran ve 2013-14 sezonunda 44-38'lik bir dereceye taşımış olan Kidd, sonraki yıl Bucks'a katılmış ve dört yıllık görev süresinde ekibi bir kez playofflara yükseltmişti.



