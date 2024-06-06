Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Luka Doncic'in şampiyonluk kazanması durumunda Mavericks tarihinin en iyi oyuncusu olabileceğini söyledi.



NBA Finalleri 1. maçı öncesinde ESPN'den Malika Andrews ile konuşan Kidd, Doncic hakkında cesur bir açıklama yaptı ve genç Sloven yıldızın bu yıl Finalleri kazanması halinde Mavericks tarihindeki en iyi oyuncu olma şansına sahip olduğunu söyledi.



Andrews: "Eğer Luka bu yıl bir yüzük kazanırsa, şimdiye kadarki en büyük Mavericks oyuncusu olma şansı var mı?"



Kidd: "Evet, var."



2018 NBA Draftı'nda 3. sıradan seçilen Luka takıma katılmadan önce, Dirk Nowitzki tarihin en iyi Mavericks oyuncusu tartışmasının tek cevabıydı. Maç başına 20,7 sayı, 7,5 ribaund ve 2,4 asistlik kariyer istatistikleriyle Alman süperstar, en iyi döneminde durdurulamaz olduğunu kanıtlamış ve 2011'de şampiyonluğu kazandığında takımın 'GOAT'u' olarak mirasını garanti altına almıştı.



Ancak Doncic'in yıllar sonra gelişiyle Mavericks, Dirk'ün büyüklüğüne rakip olabilecek başka bir oyuncu bulmayı başarmıştı. Sadece altı sezonda 25 yaşındaki Luka, %48,7 şut isabetiyle maç başına 28,7 sayı, 8,7 ribaund ve 8,3 asist ortalamalarıyla inanılmaz bir yetenek olarak kendini kanıtlamış durumda.





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