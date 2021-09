Kidd: "Luka'nın Olimpiyatlarda benzini bitmişti..."

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, süperstar oyuncusu Luka Doncic'in Slovenya Milli takımını Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıyamamış olmasının nedenini açıkladı.



Luka, geçtiğimiz yaz Slovenya milli takımını neredeyse altın madalyaya taşıdığı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda, inanılmaz becerilerini tekrar sergileme imkanı bulmuştu.



ESPN'in The Jump programına konuk olan Kidd, Doncic'in Olimpiyat performanslarını değerlendirerek, yıldız oyuncusuna övgülerde bulundu:



"Dünya sahnesinde Luka'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Kritik anlardan hiç korkmuyor. Bu yaz insanların aksini düşünmesine rağmen, ülkesini olimpiyatlara taşıması ve sonra da altın madalya kazanma fırsatına sahip olması inanılmaz bir şeydi.



Ne yazık ki, sanırım sonlara doğru biraz benzini bitti ama elinden gelen her şeyi yapmıştı. Ve oldukça iyi gösterdiği ekibinin de gereken anlarda kendisine yardımcı olduğunu düşündüm.



Kendisi de karşılaştığı her yeni zorlukta bir adım öne çıkmıştı ve Olimpiyatlarda inanılmaz bir dönem geçirmişti."