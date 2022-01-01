Kidd: "Luka'nın dakikalarını azaltacağız..."

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Luka Doncic'in dakikalarını azaltmak istediğini söyledi.



Kidd, kalan normal sezonda Doncic ve Reggie Bullock'un dakikalarını azaltmak istediğini şu şekilde açıkladı:



"17-18 maç falan mı kalmıştı? Rotasyonları daraltma vakti yaklaşıyor. Sterling (Brown) ve Trey (Burke) gibi daha fazla adamı kadroya dahil etmek istiyoruz. Dakikalarımızı, oynattığımız sekiz ila dokuz adam arasında bölüyoruz.



Bu yüzden herkesi dahil etmek ve Luka ve Reggie için de birkaç dakika ayırmak istiyoruz. Reggie'yi her gece 40 dakikadan fazla oynatıyoruz. Yani şu sıralar bunlara bakıyorum."



Sloven süperstar maç başına 35.6 dakika süre alırken, 27.8 sayı, 9.2 ribaund ve 8.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bullock ise bu sezon maç başına 26.5 dakika süre alsa da, Mart ayındaki dört maçta ortalama 40 dakika sahada kalmıştı.



Dallas şu anda Batı Konferansı'nda 40 galibiyet ve 25 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor.



