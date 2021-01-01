Kidd, Luka için: "Genç bir Picasso ile çalışacağım, çok heyecanlı!"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın yıldızı Luka Doncic'in bu sezon 'takım arkadaşlarına güvenmesi' gerektiğini söyledi.



Mavs'in tek şampiyon olduğu sezonda önemli bir rol oynamış olan Hall of Fame point guard Kidd, medya gününde konuyu şu şekilde gündeme getirdi:



"Picasso'ya elindeki tüm boyaları kullanması gerektiğini hiç söyleyen olmuş mudur bilmiyorum ama Luka'ya yalnızca takım arkadaşlarına güvenebileceğini hatırlatmak istiyorum. Onlar kendisine yardım etmek için yanında olacaklar.



Şimdiye dek boyamış olduğu resimleri inanılmaz olan ve daha da iyiye gidecek olan genç bir Picasso ile çalışma fırsatına sahip olduğum için çok heyecanlıyım."



"KIDD HAKLI"



Doncic, Kidd'in haklı olduğunu kabul etti:



"Bence saha içinde de, dışında da geliştirebileceğim birçok şey var. Açıkçası, bu da onlardan biri. Haklı olduğunu düşünüyorum."



