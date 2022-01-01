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Kidd: "Lakers'ı toparlayacak birileri varsa, o da Frank ve LeBron'dur!"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, eski görev aldığı takım Los Angeles Lakers'ın sezonu tersine çevirebileceğine halen inancı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, eski görev aldığı takım Los Angeles Lakers'ın sezonu tersine çevirebileceğine halen inancı olduğunu söyledi.

The Athletic ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Kidd, eski takımı hakkında konuştu ve bu sezonki sıkıntılarından bahsetti:

"Oradakiler ailem gibidir. Birçok mücadele vermiş ve beraber şampiyonluk yaşamıştık. O adamlara her zaman iyi dileklerimi sunmuşumdur... Frank ve diğerlerinin sağlıklı olma, bir arada kalma ve kimyayı geliştirme konusunda sıkıntı çektiklerini görmek cidden zor. Ama bu durumu toparlayacak biri varsa o da Frank ve LeBron'dur (James)."

Kidd'in bir zamanlar Lakers koçluğu için en iyi aday olduğu düşünülüyor olsa da, sonunda Mavericks'e katılmıştı.


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