Kidd, Kristaps Porzingis'i Letonya'da ziyaret etti!

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, geçtiğimiz günlerde Kristaps Porzingis'e yaptığı ziyaretle ilgili konuştu.



Kidd'in, Luka Doncic ile görüşmek için Slovenya'ya gittiği gibi, Porzingis ile görüşmek için Letonya'yı ziyaret ettiği bildirildi.



Tecrübeli koç, Porzingis'in kendisini oldukça iyi bir şekilde ağırladığını belirtirken, 'zihinsel ve fiziksel olarak iyi bir noktada' olduğunu da belirtti.



Kidd ayrıca, önümüzdeki sezonda Porzingis ile çalışmaktan duyduğu heyecanı da sözlerine ekledi:



"KP bizi inanılmaz bir şekilde ağırladı. Birçok kez akşam yemeği yedik. Kendisini çalışırken izleme ve konuşma fırsatı bulduk. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi bir noktada ve ona koçluk yapma fırsatından dolayı heyecanlıyım."



Mavs yıldızı, geçtiğimiz iki sezonda 72 normal sezon maçının 43'ünde oynayabildiği Dallas'ta, sakatlıklarla dolu bir dönem geçirmiş ve playofflarda rolü giderek azalmıştı.



