Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, takımının Los Angeles Lakers'a karşı 27 sayılık farktan mağlup olması sonrası, Mavericks'in şampiyonluk kazanmak istiyorsa "çocukluk yapmayı bırakması" gerektiğini söyledi.



Mavs, geçtiğimiz gece American Airlines Center'da oynanan maçta Lakers'a karşı bir noktada 27 sayı farkla lider olsa da, karşılaşma sonunda 111-108'lik bir mağlubiyet yaşamıştı.



Kidd, ikinci ve üçüncü çeyreklerde skor üstünlüğünü kaybettiğinde neden sadece tek bir mola kullandığı sorulduğunda, "Burada kurtarıcı ben değilim. Ben oynamıyorum. Ben de sizin gibi seyrediyorum." ifadelerini kullandı.



Kidd, ayrıca "Takım olarak olgunlaşmamız lazım. Şampiyonluk istiyorsak çocukluk yapmayı bırakmamız gerekiyor. Şimdiye kadar ne zihinsel ne de fiziksel anlamda genç olup da şampiyonluk kazanan bir takım olmadı." şeklinde konuştu.



Mavericks, Luka Doncic ve Kyrie Irving'in birlikte oynadığı dört maçta yalnızca tek galibiyet alabilmiş durumda.





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