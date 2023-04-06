Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, koç Jason Kidd'in önümüzdeki sezon Mavericks'teki işine "kesinlikle" devam edeceğini söyledi.



Mavericks geçtiğimiz sezon Batı Konferansı Finalleri'ne kaldıktan ve Jalen Brunson'ı kaybettikten sonra, hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Mavericks'in yaz dönemindeki önemli imzalarından ikisi olan Christian Wood ve JaVale McGee, Kidd için yönetimin beklediği türden bir etki yaratmamıştı.



Lakin bunlara rağmen Cuban, tüm hatanın Kidd'de olduğunu düşünmediğini açıkladı:



"Ayrılması için bir sebep yok. Bence burada sorun Jason kaynaklı değil, benden kaynaklı. Daha önce sahip olduğumuz savunma kimliğini sürdüremeyeceğimizi öngöremedim. Bir kimliğimiz bile yoktu ve bu durum kimyamızı da etkiledi, çünkü kimse nasıl bir rol oynayacağından emin değildi.



Mesela Sacramento Kings, aynı ilk beş kadrosuyla 60 maça çıkmıştı. Bizim aynı ilk beş kadrosuyla 16 dakika oynamışlığımız yok."



Kidd'in başantrenör olarak tutulmasının, bu yaz serbest oyuncu olacak olan Kyrie Irving için de önemli olduğuna inanılıyor.



Kidd, Mavericks'le 2021'de yola çıktığında dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve şu anda kontratının yarısını tamamlamış bulunuyor.





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