Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, ekibin sezonda .500'ün altına düşmesine rağmen playoff şansı konusunda hala iyimser olduğunu söyledi.



Dün gece Memphis Grizzlies'e karşı aldığı 104-88'lik yenilgiyle mağlubiyet serisini üçe çıkaran Mavs ekibi, .500 sınırının altına düşmüş oldu.



Ancak Kidd, bu yıl süre gelen sıkıntıların ortasında, playofflar için en önemli şeyin sağlık olduğunu şu şekilde yineled:



"Sağlık durumumuzu çözmemiz gerekiyor. Durumumuz bu şekilde. Her takımın belli sıkıntıları var. Biz bu sakatlıklardan önce iyiye gidiyorduk. Eğer tekrar sağlığımıza kavuşursak, aynı ivmeyi yakalayıp yakalayamayacağımızı görmemiz lazım. Yakalayamazsak, normal sezondayız zaten. Kimsenin öldüğü yok."



Mavs, Luka Doncic'in uyluk, Kyrie Irving'in ise ayak sakatlığı sebebiyle yıldız oyuncularından yoksun bir şekilde yoluna devam etmeye bakıyor.



Son altı maçında altıncı mağlubiyetini alan ekip, 34-35'lik dereceyle Batı Konferansının sekizinci sırasında yer alıyor.





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