Kidd: "Bucks'ın zirveye çıkması, an meselesiydi!"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, eski çalıştırdığı takım Milwaukee Bucks'ın geçen yılki NBA şampiyonluk yolculuğu üzerine övgülerde bulundu.



Kidd takımı çalıştırdığı dönemde, geçtiğimiz yıl Milwaukee'nin şampiyonluk maratonunun önde gelen yıldızları Giannis Antetokounmpo ve Khris Middleton ile, ekibin ciddi bir temel oluşturmasına yardım ettiğini belirtti:



"Dört yıl boyunca orada olmak inanılmazdı, çünkü buraya geldiğimde takım resmen bir alay konusuydu. Sadece 15 maç kazanmışlardı, fakat sonra Giannis (Antetokounmpo) ve Khris (Middleton) ile burada bir temel oluşturmaya yardımcı olmuştuk.



Bazı oyuncuların kariyerlerinin başlarında nasıl olduklarını görmek güzel bir şey. Ve onların sonunda zirveye çıkmaları, zaten an meselesiydi. Geçen yıl, hayallerini gerçekleştirdikleri bir yıl oldu. Ve daha önce dediğim gibi, Giannis bunu tekrar yapmaya çalışacaktır. Onu asla göz ardı etmezdim."



Milwaukee, 22 Ocak 2018'de 23-22'lik bir derece yakalamış olması sonrası yolladığı eski koç Kidd ile, iki sezonda da playofflara yükselmişti.



Takımla üç sezon geçirmiş olan Kidd, Bucks ile normal sezon maçlarında 139-152, playoff maçlarında ise 4-8 serisi yakalamıştı. Giannis bu dönemde En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanarak NBA yıldızlığına doğru yükselişine başlarken, Middleton ise daimi bir yıldız oyuncu olma potansiyelini göstermişti.



