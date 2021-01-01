Kidd: "Benim işim, Luka için oyunu daha da kolaylaştırmak"

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Luka Doncic'in daha iyi bir lider olmasına yardım etmek istediğini söyledi.



Kidd, ESPN'nin 'The Jump' programına konuk oldu ve röportaj sırasında takımla ne yapmayı umduğundan bahsetti.



Yeni Mavs koçu, Doncic'in klasında bir oyuncunun kendisinin rehberliğine çok fazla ihtiyacı olmadığını açıkladı:



"Luka farklı bir oyuncu. 22 yaşında birine göre kariyerinin başlarında başardığı şeyler inanılmaz. Ona şut atmamasını söylemeyeceğim. Şutu var çünkü. Benim işim kendisi için oyunu daha da kolaylaştırmak, basketbolun içindeki oyunu ve takım arkadaşlarını nasıl harekete geçireceğini anlamasına yardımcı olarak, daha iyi bir lider olmasını sağlamak. Bu yaşında zaten bir lider ama ona bu yönde ve oyunun her alanında yardımcı olarak, işini kolaylaştırmaya çalışacağım."



