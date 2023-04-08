Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, play-in umutları da sona eren Mavericks'in gelecek için "belli kararlar alması" gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.



Kidd, Mavericks'in Chicago Bulls'a 115-112'lik yenilgisi sonrası play-in potasından tamamen çıkması sonrasında düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Derecemize baktığımızda, elenmek hiç istediğimiz bir şey değildi ve bu yaz yapacak bazı işlerimiz var. Ama tabii ki, bazı şeyler böyle olabiliyor. Ritmimizi bulamadık, bundan ders almalıyız ve alacağız da."



Mavs, Çarşamba gecesi Sacramento Kings'e karşı galibiyet aldıktan sonra play-in turnuvasında yer almak için savaşma umudu yakalamış olsa da, dün gece Bulls'a karşı Kyrie Irving, Christian Wood, Josh Green, Tim Hardaway Jr. ve Maxi Kleber gibi oyuncularını devre dışı bırakarak herkesi şok etmişti.



Luka Doncic de başlangıçta kadro dışı olarak listelenmiş, ancak sonrasında sadece ilk çeyrekte oynanmasına karar kılınmıştı. İkinci çeyreğin ilk dakikasına kadar oyuna devam eden Doncic, karşılaşmayı 13 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle tamamlamıştı.



Kidd, play-in turnuvasında yer edinmek için savaşmak yerine takımın havlu atmaya karar vermesi üzerine şu açıklamaları yaptı:



"Pek beyaz bayrak sallamak gibi de denilemez. Bu iş içinde bazı kararları almak bazen zordur. Bir şampiyonluk kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu karar belki bir geri adım olabilir, ama umarım ki gelişmemize yol açan bir adım olur.



Tekrar söylüyorum, bu kararları vermek her zaman kolay değil ama bunlar patronlarımın aldığı kararlar ve bizim de onlara uymamız gerekiyor. Bize şampiyonluk kazandıracak parçaları bir araya getirme konusunda (Mark) Cuban ve Nico'ya (Harrison) güvenimiz tam, yani bu sadece bir başlangıç süreci."



Mavericks'in play-in yerine, 2023 NBA Draftında bir ilk tur seçimi yapma şanslarına öncelik verdiği düşünülüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ