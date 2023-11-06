Kick boksta siyah kuşak 'dan' sınavlarının Kayseri ayağı, 11 Kasım'da yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2023 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağının 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları, 11 Kasım Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları, 11 Kasım Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.