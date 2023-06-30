Kick Boksta 4 madalya garanti

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında 4 milli sporcu yarı finale yükselerek, madalya almayı garantiledi.
Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks çeyrek finallerinde 12 milli sporcu mücadele etti.
Full contact kategorisinde kadınlarda 52 kiloda Emine Arsla, point fighting kategorisinde 60 kiloda Funda Güleç yarı finale kaldı. Erkeklerde ise point fighting kategorisinde 84 kiloda Cevat Kır, light contact kategorisinde ise 79 kiloda Recep Men yarı final bileti aldı. Rakiplerini yenerek yarı finale yükselen milli sporcuların, madalya alması kesinleşti.
7 SPORCUMUZ ELENDİ
Kadınlar point fighting kategorisinde 50 kiloda Aybüke Kılınç, full contact kategorisinde 60 kiloda Büşra Demirayak, 70 kiloda Sabriye Gür, point fighting kategorisinde 70 kiloda Fatmanur Karagöz, light contact kategorisinde 50 kiloda Afra Adıyaman rakiplerine yenilerek elendi.
Erkekler point fighting kategorisinde 63 kiloda Ferit Özdemir, full contact kategorisinde 86 kiloda Emrah Yaşar, light contact kategorisinde 63 kiloda Nurettin Diler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks çeyrek finallerinde 12 milli sporcu mücadele etti.
Full contact kategorisinde kadınlarda 52 kiloda Emine Arsla, point fighting kategorisinde 60 kiloda Funda Güleç yarı finale kaldı. Erkeklerde ise point fighting kategorisinde 84 kiloda Cevat Kır, light contact kategorisinde ise 79 kiloda Recep Men yarı final bileti aldı. Rakiplerini yenerek yarı finale yükselen milli sporcuların, madalya alması kesinleşti.
7 SPORCUMUZ ELENDİ
Kadınlar point fighting kategorisinde 50 kiloda Aybüke Kılınç, full contact kategorisinde 60 kiloda Büşra Demirayak, 70 kiloda Sabriye Gür, point fighting kategorisinde 70 kiloda Fatmanur Karagöz, light contact kategorisinde 50 kiloda Afra Adıyaman rakiplerine yenilerek elendi.
Erkekler point fighting kategorisinde 63 kiloda Ferit Özdemir, full contact kategorisinde 86 kiloda Emrah Yaşar, light contact kategorisinde 63 kiloda Nurettin Diler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
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