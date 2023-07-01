Kick boksta 1 final, 3 bronz madalya

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kick boks branşında Emine Arslan finale kalırken, üç milli sporcu ise bronz madalya aldı.



Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kick boks yarı finallerinde 4 milli sporcu mücadele etti.



Kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, Norveç'ten Charlotte Berg Andersen'i yenerek finale kaldı. Milli sporcu, final müsabakasına Pazar günü çıkacak.



3 bronz madalya



Kick boksta üç milli sporcu, bronz madalya elde etti.



Point fighting kategorisinde kadınlar 60 kiloda Funda Güleç, erkeklerde ise 84 kiloda Cevat Kır, yarı finaldeki rakiplerine yenildi.



Light contact erkekler 79 kiloda da Recep Men, rakibine mağlup oldu.



Üç milli sporcu, yarı finalde mücadele ettikleri için organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.





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