Kick-Boks Şampiyonası Mardin'de yapılacak

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6-13 Temmuz tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLİR
Büyük, genç, yıldız ve minikler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, e-devlet üzerinden 4 Temmuz'a kadar kayıt yaptırılabileceği belirtildi.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLİR
Büyük, genç, yıldız ve minikler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, e-devlet üzerinden 4 Temmuz'a kadar kayıt yaptırılabileceği belirtildi.
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