Kick-Boks Şampiyonası Mardin'de yapılacak

Türkiye Kick-Boks Şampiyonası 6-13 Temmuz tarihleri arasında Mardin'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kick-Boks Şampiyonası Mardin'de yapılacak
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17 Haziran 2023 17:47
Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6-13 Temmuz tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLİR

Büyük, genç, yıldız ve minikler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, e-devlet üzerinden 4 Temmuz'a kadar kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

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