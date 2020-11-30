Kick Boks Federasyonu Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın yeni tip koronavinüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kick Boks Federasyonu Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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30 Kasım 2020 21:37
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın yeni tip koronavinüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada "Federasyon başkanımız Salim Kayıcı'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu iyi olup tedavisi evde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

 



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