Kick Boks Federasyonu Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın yeni tip koronavinüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada "Federasyon başkanımız Salim Kayıcı'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu iyi olup tedavisi evde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Federasyondan yapılan açıklamada "Federasyon başkanımız Salim Kayıcı'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu iyi olup tedavisi evde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.