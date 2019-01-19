Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kıbrıs tatlısı tarifleri merakla araştırılıyor. Tatlılar arasında hem yapımı kolay hem de ağır olmayan bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı bu tarifle kolayca yapabilirsiniz. Osmanlı'dan günümüze kadar binlerce tatlı çeşidi, damaklarımızda unutulmayacak lezzetler bırakmıştır. İşte Kıbrıs tatlısı hakkında tüm bilgiler...3 adet yumurtaYarım su bardağı şekerYarım su bardağı sıvı yağ1 su bardağı galeta unu1 su bardağı kırılmış ceviz1 su bardağı hindistan ceviziBir paket kabartma tozuKreması için1 litre süt1 su bardağı nişastaYarım su bardağı şeker1 paket vanilya1 paket krem şantiŞerbeti için2 su bardağı su1.5 su bardağı şeker1 paket vanilyaGelin bohçası tarifiGelin bohçası tarifiYapılışı:Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin.Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blendırla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin.