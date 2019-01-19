Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kıbrıs tatlısı tarifleri merakla araştırılıyor. Tatlılar arasında hem yapımı kolay hem de ağır olmayan bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı bu tarifle kolayca yapabilirsiniz. Osmanlı'dan günümüze kadar binlerce tatlı çeşidi, damaklarımızda unutulmayacak lezzetler bırakmıştır. İşte Kıbrıs tatlısı hakkında tüm bilgiler... KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?
3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
1 su bardağı hindistan cevizi
Bir paket kabartma tozu
Kreması için
1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Şerbeti için
2 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Gelin bohçası tarifiGelin bohçası tarifi
Yapılışı:
Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin.
Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.
Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blendırla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin.