Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kıbrıs'ın vazgeçilmez tatlıları arasında olan Kıbrıs tatlısı; nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte bu ev yapımı tatlı ikram etmek isteyenler için Kıbrıs tatlısı tarifi...

19 Ocak 2019 05:03
Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kıbrıs tatlısı tarifleri merakla araştırılıyor. Tatlılar arasında hem yapımı kolay hem de ağır olmayan bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı bu tarifle kolayca yapabilirsiniz. Osmanlı'dan günümüze kadar binlerce tatlı çeşidi, damaklarımızda unutulmayacak lezzetler bırakmıştır. İşte Kıbrıs tatlısı hakkında tüm bilgiler... KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?
3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
1 su bardağı hindistan cevizi
Bir paket kabartma tozu

Kreması için

1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti

Şerbeti için

2 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker
1 paket vanilya

Gelin bohçası tarifiGelin bohçası tarifi
Yapılışı:



Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin.

Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.

Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blendırla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin.

Diğer Haberler

PTT KPSS'siz personel alımı şartları neler? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gündem

PTT KPSS'siz personel alımı şartları neler? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Arsenal Chelsea maçı canlı izle hangi kanalda? Arsenal Chelsea maçı kanalları Gündem

Arsenal Chelsea maçı canlı izle hangi kanalda? Arsenal Chelsea maçı kanalları
Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gündem

Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Victor Moses kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Victor Moses'i transfer etti mi? Gündem

Victor Moses kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Victor Moses'i transfer etti mi?
Fazıl Say kimdir, kaç yaşındadır, Fazıl Say nerelidir? Fazıl Say hakkında tüm bilgiler Gündem

Fazıl Say kimdir, kaç yaşındadır, Fazıl Say nerelidir? Fazıl Say hakkında tüm bilgiler
Nihat Hatipoğlu hangi üniversiteye rektör oldu? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Gündem

Nihat Hatipoğlu hangi üniversiteye rektör oldu? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sevgili mi? Gündem

Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sevgili mi?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soruları cevapları açıklandı mı? Gündem

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soruları cevapları açıklandı mı?
AUZEF sınav giriş belgesi çıkarma, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem

AUZEF sınav giriş belgesi çıkarma, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Daha fazla göster
1

Galatasaray'dan Emre Çolak ve forvet transferi açıklaması
2

Sofiane Feghouli'ye 1 değil, tam 3 teklif!
3

Hükmen mağlubiyet için Beşiktaş'ın itirazı şart mı?
4

Galatasaray, Tetteh transferinde sona geldi
5

Beşiktaş'tan Akhisar'da iyi başlangıç!
6

F.Bahçe ile G.Saray, Serdar Aziz transferi için 4. kez masada
7

Akhisarspor - Beşiktaş maçında kural hatası!
8

Galatasaray, Semih Kaya'yı sağlık kontrolünden geçirdi!
9

Fenerbahçe, Victor Moses'da mutlu sona yakın!
10

Juan Mata, Manchester United ile yeni sözleşme imzalıyor
yukarı ok