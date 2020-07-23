Kıble ne tarafa? Kıble nasıl bulunur? Tesbih ile kıble bulma yöntemi

Müslüman alemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz kılarken kıbleye yönelinmesi gerekir. Bu noktada yaşadığı yerin dışında farklı bir yere giden vatandaşlar kıble yönü bulmak için çeşitli araştırmalar yapar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan kıble yönü aracı ile kıbleyi kolaylıkla bulabilirsiniz.

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Kıble bulma konusunda sorun yaşanabilir, eğer bilmediğiniz bir yerdeyseniz kıble bulmadan sorunlar yaşanabilir. Bu sebeple en doğru yardımları alabilirsiniz.Pusula ile Kıble Bulma: Öteden beri yön bulma denildiğinde ilk tercih olarak gösterilen pusula, kıble yönümüzü belirleme de bize önemli katkılar sunmaktadır. Pusula ibresinin (kırmızı iğne) daima kuzeyi gösterdiğinden hareketle bulunduğunuz yere göre tahmini olarak kıble yönünü tespit etmenin mümkündür. Fakat tam kıble yönünü öğrenmek isterseniz, pusula ile ölçüm yaptığınız yerleşim biriminin pusula için kıble açısını öğrenmeniz gerekmektedir.Pusula ibresinin, pusula yuvasındaki Kuzey (N) ile çakışıncaya kadar çeviriniz. Pusula iğnesi ile N çakıştığında durun. Sonrasında (Kuzey yani N den itibaren) saat yönünde bulunduğunuz şehre ait pusula derecesini pusula üzerinde bulun. O kıble açısının gösterdiği yön sizin kıble yönünüzdür. Pusula ile kıble yönünü bulurken etrafınızda manyetik olarak pusulayı etkileyebilecek tüm metal cisimlerden uzak olduğunuzu göz önünde bulundurmalısınız. İkincisi gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasında manyetik sapma açısına da dikkat etmelisiniz. Yukarıda verdiğimiz sitedeki pusula için kıble açısını kullanmanızı tavsiye edeceğiz.Kıble bulmada eskilerden kalma bir yöntem olarak kabul edilir. Şu şekilde yapıldığı rivayet edilir: 99'luk tespih ele alınıp 3 ihlas ve 1 fatiha okunur. Tespih, yere paralel olacak şekilde çevrilmeye başlanır. Yavaşladığında ileri geri salınım hareketi yapar. Gittiği iki yönden biri kıble yönüdür.Kıble saati, kıble bulmada kullanılan en sıhhatli ve pratik yöntemler birisidir. Zira, sıhhatli kıble istikametini bulabileceğiniz aletler her yerde olmayabilir. Bulunduğunuz şehrin kıble saati vaktinde, güneşe doğru yönelen kimse aynı zamanda kıble cihetine yönelmiş olur. Kıble saati vaktinde güneş gören pencerenin çerçevesinin gölgesi veya bir çıtanın gölgesinden hareketle güneşe dönen kimse kıbleye dönmüş olur. Bulunduğunuz şehrin kıble saatini, namaz vakitli takvimlerde 'Kıble Saati' veya 'Kıble S.' sütunundan elde edebilirsiniz.Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Dolayısıyla öğleye kadar sağ elimizi güneşe doğru uzatırsak, sol tarafımız batı, önümüz kuzey, arka yönümüz güney olacaktır. Güneş ve kadranlı saat ile de yön yahut kıble yönünüzü tespit edebilirsiniz. Güneşli havada kadranlı saatin akrebi güneşe nişan alınır. Akrep ile saatin 12 arası açı ortayı güneyi gösterir.Minare ve cami kapıları kıble cihetini gösterir. Ülkemizde minare kapıları güney yönünü gösterir. Müslüman mezarlıklarında mezar başları batı yönünü gösterir. Ağaçların yosunlu tarafı kuzey yönünü gösterir. Karıncalar yuva yaparken çıkardıkları toprağı yuvanın kuzey istikametine yığarlar.Google Maps alt yapısı kullanılarak kıble yönü çizginizi alabilir ve hızlıca kıble cihetinizi tespit edebilirsiniz. Bunun için Google Online Haritalar alt yapısını kullanan ve böylece evinizin, işyerinizin yahut cadde/sokağınız üstüne kadar inerek kıble yönü hattını gösteren kıble çizginizi alabilirsiniz.