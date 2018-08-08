Khimki, TOFAŞ'tan Tony Crocker ile anlaştı

Geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Tony Crocker, Rusya'nın Khimki takımıyla anlaştı.
Khimki Kulübü, 31 yaşındaki Crocker ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Crocker, geçen sezon TOFAŞ formasıyla ligde 14,2 sayı, 2,9 ribaunt, 2,4 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 12,3 sayı, 2 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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Khimki Kulübü, 31 yaşındaki Crocker ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Crocker, geçen sezon TOFAŞ formasıyla ligde 14,2 sayı, 2,9 ribaunt, 2,4 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 12,3 sayı, 2 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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