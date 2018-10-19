Khimki-Anadolu Efes maçı öncesi dikkatimizi çeken 5 madde!

Anadolu Efes'in Khimki ile oynayacağı kritik maç öncesi dikkatimizi çeken 5 madde...

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında Khimki Moskova'ya konuk olacak.Khimki Moskova, sezonun ilk iki maçında önce Olympiakos'a evinde, ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup oldu. Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında güzel bir galibiyet aldıktan sonra Zalgiris Kaunas maçında sahaya potansiyelini yansıtamadı ve sahadan 93-79'luk yenilgiyle ayrıldı.Khimki'de forma giyen Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Alexey Shved, ilk iki maçta 30 sayı ortalamayla oynadı. Ayrıca, 7 asist ortalaması var. Shved gibi önemli yıldızların tek oyuncuyla değil, bir takım planıyla durdurulması mümkün oluyor. Bu nedenle, Anadolu Efes için galibiyetin ilk yolu mümkün mertebe Shved'in durdurulmasından geçiyor.Anadolu Efes'in Zalgiris karşısında sahadan istediği sonucu alamamasının altında ribauntlar önemli bir yer teşkil ediyor. Anadolu Efes 13 savunma ribaundu alırken Zalgiris 13 hücum ribaundu aldı. Bu noktada oyunu kontrol altında tutabilmek için ribauntların alınması ve tekrar tekrar hücum fırsatlarının verilmemesi gerekiyor.Anadolu Efes'in Zalgiris Kaunas maçında beklediği katkıyı alabildiği çok az oyuncusu vardı. Doğuş Balbay, Tibor Pleiss ve Adrien Moerman, bekleneni sahaya yansıttılar. Yeni kurulan bir takım olmanın da etkisiyle diğer oyuncuların adaptasyon ve iletişim sorunu yaşadıklarını gördük. Bunun ilacı zaman ve daha çok maç. Fakat, bu maç da sezon başı için çok önemli. Bu maçtan alınacak bir galibiyet, hem moral hem de tepe 8'li içerisinde olduğunu ispat için önemli. Bunu sağlamanın yolu da parkeye adım atan her oyuncunun elinden geleni vermesi ve katkı sağlaması...Khimki Moskova, Alexey Shved'in yanına istikrarlı bir katkı almakta zorlanıyor. Olympiakos maçında kimse katkı veremedi. Fenerbahçe maçında biraz biraz Tony Crocker'ın çıktığını gördük. Fakat, Dee Bost, Stefan Markovic, Charles Jenkins gibi önemli oyunculardan da alacağı katkıyla ayakta kalabilir Khimki. Bu nedenle Khimki'yi sadece Shved'den ibaret sanmak da hata olur.Khimki'nin en büyük problemi sayı atmak değil savunma yapamamak. İlk iki maçta ortalama 90 sayı yediler. Khimki'yi yenen her iki takımın da sürekli pas yaptığını ve savunmadan hoşlanmayan Khimki'yi daha uzun süre ve daha çok savunma yapmaya zorlamalarıydı. Bir noktada sıkılıyor, bıkıyor Khimki oyuncuları. Şöyle bir bakacak olursak; ikilikleri Olympiakos %65 ile Fenerbahçe ise %60; üçlüklerde Olympiakos %42.9 ile Fenerbahçe ise %44.1 ile şut atmış. Savunma yapan, yapmaya niyeti olan bir takım olsa karşılarında bu oranlar çıkmazdı. Anadolu Efes de tıpkı Bayern maçındaki gibi oynamalı. Pas pas pas pas pas...