Khimki - Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk oluyor.
Moskova'da TSİ ile 20:00'de başlayan karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
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KHIMKI MOSKOVA: 2
ANADOLU EFES: 3
(İlk çeyrek oynanıyor...)
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Moskova'da TSİ ile 20:00'de başlayan karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
KHIMKI MOSKOVA: 2
ANADOLU EFES: 3
(İlk çeyrek oynanıyor...)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın