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Khimki - Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Rus ekibi Khimki ile karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Sporx.com
Khimki - Anadolu Efes | CANLI
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19 Ekim 2018 19:53
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk oluyor.

Moskova'da TSİ ile 20:00'de başlayan karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!

KHIMKI MOSKOVA: 2
ANADOLU EFES: 3

(İlk çeyrek oynanıyor...)

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