Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Wahbi Khazri için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Rhone-Alpes bölgesinde yayın yapan Le Progres gazetesinin haberine göre; St. Etienne Teknik Direktörü Claude Puel, Wahbi Khazri'nin gönderilmesi yönünde bir rapor yazdı. St.Etienne yönetimi de bu rapor üzerine Wahbi Khazri ve menajerine kulüp bulmaları yönünde kararlarını ilettiler.



Türk basınında çıkan tüm haberlere karşın Le Progres'in iddiasına göre Trabzonspor'dan St.Etienne ve Wahbi Khazri cephesine giden herhangi bir teklif olmadı.



Öte yandan, St. Etienne cephesinin Wahbi Khazri için yaptığı 8 milyon euro'luk bonservis bedelini geri kazanma isteğinde olduğu bilgisi de verildi.



Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland ve Rennes formaları da giyen Khazri, 2018'de 8 milyon Euro'ya Saint-Etienne'e transfer olmuştu.



