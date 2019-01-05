  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Khalid Boutaib: "Şampiyonluğun en büyük favorisi Başakşehir"

Mısır ekibi Zamalek ile prensip anlaşmasına varan Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı forveti Khalid Boutaib'in açıklamaları şu şekilde oldu

Kaynak: Sporx.com
Khalid Boutaib: 'Şampiyonluğun en büyük favorisi Başakşehir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2019 13:52
Mısır ekibi Zamalek ile prensip anlaşmasına varan Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı forveti Khalid Boutaib, Türkiye'den ayrılmadan önce son röportajını beIN SPORTS HABER'e verdi...

Boutaib açıklamasında, "Türkiye'de çok güzel günler geçirdim. İleride yeniden oynamak isterim, burada çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluydum. Bence şu an Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Başakşehir. Daha iyi oyuncular da alacaklar. Böyle giderlerse şampiyon olurlar." sözlerini kullandu

Zamalek'e transferi için ise, "Ben de Afrika'nın en büyük takımına gidiyorum. Orada şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyorum" dedi



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için