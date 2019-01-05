Khalid Boutaib: 'Şampiyonluğun en büyük favorisi Başakşehir'

Mısır ekibi Zamalek ile prensip anlaşmasına varan Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı forveti Khalid Boutaib, Türkiye'den ayrılmadan önce son röportajını beIN SPORTS HABER'e verdi...Boutaib açıklamasında, "Türkiye'de çok güzel günler geçirdim. İleride yeniden oynamak isterim, burada çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluydum. Bence şu an Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Başakşehir. Daha iyi oyuncular da alacaklar. Böyle giderlerse şampiyon olurlar." sözlerini kullanduZamalek'e transferi için ise, "Ben de Afrika'nın en büyük takımına gidiyorum. Orada şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyorum" dedi