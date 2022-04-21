Khadim Rassoul: 'Trabzonspor'u yenmek istiyoruz'

Adana Demirsporlu Khadim Rassoul Trabzonspor maçı öncesi konuştu.



Defans oyuncusu Rassoul Trabzonspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Maçta elimizden gelen mücadeleyi sergileyip galip gelmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı hayal kırıklığıyla geçti. Almamız gereken dersleri aldığımıza inanıyorum. Tekrar çalışıp Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Farklı bölgelerde oynama sebebim kendime olan güvenimden kaynaklı. Orta sahada oynamak benim için daha rahat. Fakat hocamız kalitemi biliyor, nerede görev verirse orada forma giymek durumundayım. Benim için problem değil. Oruç tutmanın benim açımdan motive edici olduğuna inanıyorum. Allah güç veriyor, oruç tutmaktan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyorum.





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