Khabib Nurmagomedov'dan heyecanlandıran meydan okuma

Conor McGergor ile yaptığı UFC 229 maçı sonrasında yaşananlar nedeniyle gündemden düşmeyen Khabib Nurmagomedov, boksseverleri heyecanladıracak bir meydan okumada bulundu. Khabib Nurmagomedov, çok konuşulacak bir meydan okuma yaptı.

15 Ekim 2018 15:16
Khabib Nurmagomedov'dan heyecanlandıran meydan okuma
UFC 229 maçında Conor McGregor'ı deviren Khabib Nurmagomedov, kapışma öncesi ve sonrası yaşananlarla gündem oldu. Conor McGregor'ın ailesine ve dinine küfür ettiğini söyleyen Khabib Nurmagomedov, maç sonrası rakibinin takımına saldırdığı için ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Olay maçın adamı Khabib Nurmagomedov, şimdi de yaptığı meydan okuma ile gündemde… Khabib Nurmagomedov, 50 maçta aldığı 50 galibiyetle emekli olduktan sonra yeniden ringlere dönme kararı alan efsane boksör Floyd Mayweather ile maç yapmak istediğini söyledi.
Instagram hesabından Floyd Mayweather'a seslenen Khabib Nurmagomedov "Ormanda sadece bir aslan olur" diyerek maç teklifinde bulundu. Çıktığı 27 maçı da kazanan Khabib Nurmagomedov, kendisi gibi henüz yenilgi yaşamayan Floyd Mayweather ile maç yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Khabib Nurmagomedov, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Haydi Floyd… Bizim dövüşmemiz lazım… 50-0'a karşı 27-0… İkimiz de henüz hiç kaybetmedik. Ama ormanda sadece bir aslan olur. Tabi ki şu anda kral benim… Çünkü o McGregor'ı nakavt edemedi. Fakat ben onu kolayca pes ettirdim. Haydi…"

Kaynak: Sözcü

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