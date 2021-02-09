Khabib Nurmagomedov: 'Futbolculuk benim hayalim'

UFC'nin eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, çocukluk hayalini ve favori futbol kulübünü açıkladı.



Futbolcu olmak için birçok isimle konuştuğunu söyleyen Nurmagomedov, "Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! UEFA Başkanı Ceferin, PSG'nin sahibi Al Khaelifi ve hatta Ronaldo ile konuştum." dedi.



Hayalindeki futbol kulübünün Real Madrid olduğunu dile getiren dövüşçü, "Benim hayalimdeki kulüp, Real Madrid. 90 dakika izlediğimi hatırladığım için maç, 1998 Şampiyonlar Ligi finali, Real Madrid - Juventus. Mijatovic'in ofsayttan bir gol attığını hatırlıyorum, yine de biz kazanmıştık." ifadelerini kullandı.



