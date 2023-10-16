Khabib Nurmagomedov'dan Filistin'e destek

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Khabib Nurmagomedov'dan Filistin'e destek
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16 Ekim 2023 14:19
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip olan ve geçen yıl kariyerini noktaladığını duyuran Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, "Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur." ifadesini paylaştı.

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