Khabib Nurmagomedov çıplak fotoğraf istedi, sonra engelledi!

Conor McGregor'u yenerek adından söz ettiren Avar asıllı Rus UFC hafif siklet şampiyonu Habib Nurmagomedov'un sosyal medyadan bir kadınla konuşmaları ortaya çıktı.

Habib Nurmagomedov'un geçen sene VK adlı siteden Anastasia Gres isimli bir kadından fotoğraf istediği, ancak kadının fotoğraf göndermek istememesinin ardından Nurmagomedov'un kadını engellediği belirtildi.



DAHA FAZLASINI GÖNDERMEYİNCE...

Anastasia Gres'in mayo ile Habib Nurmagomedov'a gönderdiği fotoğrafın ardından Rus dövüşçü, daha fazlasını istedi. Gres'ten çıplak fotoğraflarını isteyen Habib Nurmagomedov, istediğine ulaşamadı ve kadını takipten çıkarttı.







''İSLAM PEK BANA GÖRE BİR DİN DEĞİL''

Rus gazetesine röportaj veren Anastasia Gres, ''Kimseye kanıtlayacak bir şeyim yok. Habib'in ünlü olması umurumda değil. Çok farklı bir insan. İslam dini pek bana göre değil. İlk başlarda arkadaşlarım bile bana inanmamıştı ama gerçek ortada.'' diye konuştu.

2015 yılında evlenen Habib Nurmagomedov'un bir de çocuğu var.











