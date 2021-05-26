Khabib Nurmagomedov 100 milyon doları reddetti

Khabib Nurmagomedov, Floyd Mayweather ile ringe çıkması için teklif edilen 100 milyon doları annesine verdiği söz nedeniyle reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Khabib Nurmagomedov 100 milyon doları reddetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2021 03:23
Kariyerini sonlandırdığını açıklayan karma dövüş şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un Floyd Mayweather ile ringe çıkması için teklif edilen 100 milyon doları reddettiği ortaya çıktı.

Menajeri Ali Abdülaziz yaptığı açıklamada Khabib Nurmagomedov'un emeklilik kararını açıklamasından sonra organizatörlerin Floyd Mayweather ile ringe çıkma teklifi aldığını belirterek, "Floyd'a da sorabilirsiniz. Khabib tam 100 milyon dolarlık teklif aldı ama reddetti. Çünkü annesine dövüşmeyeceğine dair söz vermişti. Bana 'Eğer annem izin verirse belki tekrar ringe çıkarım ama şu anda o da dövüşmememi söylüyor' dedi" diye konuştu.

Khabib Nurmagomedov 2020'de 29 maçta 29 galibiyet elde ettiği kariyerini abasının vefatı ve annesine dövüşmeyeceğine dair söz verdiğini söyleyerek noktaladığını açıklamıştı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.