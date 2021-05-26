Khabib Nurmagomedov 100 milyon doları reddetti

Kariyerini sonlandırdığını açıklayan karma dövüş şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un Floyd Mayweather ile ringe çıkması için teklif edilen 100 milyon doları reddettiği ortaya çıktı.



Menajeri Ali Abdülaziz yaptığı açıklamada Khabib Nurmagomedov'un emeklilik kararını açıklamasından sonra organizatörlerin Floyd Mayweather ile ringe çıkma teklifi aldığını belirterek, "Floyd'a da sorabilirsiniz. Khabib tam 100 milyon dolarlık teklif aldı ama reddetti. Çünkü annesine dövüşmeyeceğine dair söz vermişti. Bana 'Eğer annem izin verirse belki tekrar ringe çıkarım ama şu anda o da dövüşmememi söylüyor' dedi" diye konuştu.



Khabib Nurmagomedov 2020'de 29 maçta 29 galibiyet elde ettiği kariyerini abasının vefatı ve annesine dövüşmeyeceğine dair söz verdiğini söyleyerek noktaladığını açıklamıştı.



