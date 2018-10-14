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Khabib, Mayweather'a meydan okudu

Khabib Nurmagomedov, henüz yenilgisi olmayan ünlü boksör Floyd Mayweather'a meydan okudu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Khabib, Mayweather'a meydan okudu
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14 Ekim 2018 16:50
Conor McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında dağıtan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksör Floyd Mayweather'a çağrıda bulundu.

Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA KRAL BENİM"

Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim" dedi.

Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.

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