Khabib, Mayweather'a meydan okudu

"ŞU ANDA KRAL BENİM"

'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında dağıtan Dağıstanlı, ünlü boksör'a çağrıda bulundu.Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" ifadelerini kullandı.Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim" dedi.Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.