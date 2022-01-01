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Khabib, Jordan'la tanışmak için "üç tane koyun" teklif etti!

Emekli UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile tanışmasına yardımcı olması durumunda bir komedyene "üç tane koyun" teklif etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Emekli UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile tanışmasına yardımcı olması durumunda bir komedyene "üç tane koyun" teklif etti.

Khabib, Jordan ile buluşmasını sağlayabilmesi için ABD'li komedyen Bob Menery'ye ilginç bir teklifte bulundu.

Menery'ye üç koyun teklif eden Nurmagomedov, Ayrıca Jordan'a üç tane de köpek vermeyi teklif etti:

Menery: "Michael Jordan için kaç koyun alabilirim?"

Khabib: "Üç tane. Beni Michael Jordan'la tanıştırırsan sana üç koyun veririm."

Menery: "Tamamdır, üç koyunu hazır edeceğiz."

Khabib: "Ve ona da üç tane köpek veririz."


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