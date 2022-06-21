KF Tirana, Şampiyonlar Ligi'ne Bolu'da hazırlanıyor

Arnavutluk Süper Ligi'nin şampiyonu KF Tirana, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.



Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de 28 futbolcuyla kampa giren Arnavutluk temsilcisi, teknik direktör Orges Shehi yönetimindeki yaklaşık 2 saatlik antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.



Günde çift antrenman yapan KF Tirana takımında kaleciler ise kaleci antrenörü gözetiminde ayrı çalıştı.



Bolu'da 24 Haziran tarihine kadar kamp yapacak olan ekip, 25 Haziran'da ise Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ