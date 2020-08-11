KF Drita-Linfield maçına koronavirüs engeli

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki KF Drita-Linfield maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
KF Drita-Linfield maçına koronavirüs engeli
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11 Ağustos 2020 19:16
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki KF Drita-Linfield maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın KF Drita ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında bugün oynanması planlanan ön eleme maçının, ev sahibi takımın futbolcularında koronavirüs çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi. 

Açıklamada, yapılan testlerde iki futbolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi. 



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