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Kezman, Savic için konuştu! ''Teklifler var...''

Sergej Milinkovic-Savic'in menajeri Kezman, genç oyuncunun teklifler olmasına rağmen Lazio'da kalacağını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kezman, Savic için konuştu! ''Teklifler var...''
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05 Ocak 2019 15:09
Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Juventus gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu orta saha Sergej Milinkovic-Savic için açıklama geldi.

Sergej Milinkovic-Savic'in menajeri Mateja Kezman, 23 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkkında açıklamalarda bulundu.

Kezman, Lazio forması giyen Savic'in sezon sonuna kadar takımda kalacağını söylerken ''Sergej Lazio'da çok ama çok mutlu. Kulübü ve taraftarları ne kadar sevdiğini sezon başında teklifler olmasına rağmen ayrılmayarak gösterdi. Her genç oyununun inişleri çıkışları olabilir. Devre arasında da teklifler olmasına rağmen ayrılmayacak, %100 Lazio'da kalacak'' ifadelerini kullandı.

Sergej Milinkovic-Savic bu sezon Lazio formasıyla 22 resmi maçta görev yaparken 3 de gole imza attı.



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