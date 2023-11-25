Keylor Navas'tan ayrılık kararı!

PSG forması giyen Keylor Navas, oynamak ve Copa America'ya hazırlanmak için takımdan ayrılmayı düşünüyor.

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Keylor Navas'tan ayrılık kararı!
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25 Kasım 2023 16:18
Paris Saint-Germain'in deneyimli kalecisi Keylor Navas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 36 yaşındaki futbolcunun oynamak ve Copa America'ya hazırlanmak için ara transfer döneminde Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.

Navas'ın adı yaz transfer döneminde Dominik Livakovic transferinden önce Fenerbahçe'yle de anılmıştı.

Kosta Rikalı eldiven ayrıca, yine yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den gelen teklifi reddetti.

PSG'de İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın arkasında yedek kalan Navas'ın, Fransız temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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