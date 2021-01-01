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Kevon Looney, en az 2 hafta yok

Golden State Warriors pivotu Kevon Looney'nin ayak bileği burkulması nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors pivotu Kevon Looney'nin ayak bileği burkulması nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Looney geçtiğimiz Salı günü Boston Celtics'e karşı oynanan maçta bileğini burktuktan sonra maçı terk etmişti. Ekip, sonrasında Çarşamba gecesi MR çektiren Looney'nin burkulmasını doğruladı.

Warriors, halihazırda birkaç gün önce el bileğinden sakatlanan James Wiseman'dan da mahrum durumda. Ekibin, Looney'nin sakatlığı sonrasında bir oyuncuyla sözleşme imzalayıp imzalamayacağı ise halen belirsiz.

Draymond Green ve Eric Pascall'ın, hem Looney hem de Wiseman'ın yokluğunda, pivot pozisyonda uzun dakikalar almaları bekleniyor.


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