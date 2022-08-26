Kevin Trapp, Manchester United'ı reddettiğini açıkladı

Eintracht Frankfurt'un başarılı file bekçisi Kevin Trapp, Manchester United'dan resmi teklif aldığını ancak reddettiğini Instagram hesabından açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kevin Trapp, Manchester United'ı reddettiğini açıkladı
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26 Ağustos 2022 03:29
Eintracht Frankfurt'un başarılı file bekçisi Kevin Trapp, Manchester United'dan resmi teklif aldığını ancak reddettiğini Instagram hesabından açıkladı.

Trapp yaptığı açıklamada bir süredir konuşulan United teklifini doğrulayarak, "Manchester United'ın ilgisi hakkında çok şey konuşuldu. Resmi bir teklif olduğu doğru ancak ben Eintracht'ta kalmak istediğimi her iki kulüp yetkililerine de söyledim. Çünkü burada unutulmaz şeyler yaşadım ve tarih yazıyoruz. Sezona iyi başlamadık ama takıma güvenim tam" açıklamasını yaptı.

2019'da PSG'den Alman ekibine 7 milyon euroya transfer olan Kevin Trapp, bu sezon ligdeki 3 lig maçında kalesinde 8 gol gördü.

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