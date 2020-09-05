Kevin Strootman, Galatasaray'a önerildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.

Kevin Strootman, Galatasaray'a önerildi
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05 Eylül 2020 11:24
Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Galatasaray ile anılıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.



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