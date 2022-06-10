Kevin Rodrigues, Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunmasını Kevin Rodrigues ile güçlendirdi.



Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.



İşte Adana Demirspor'un transfer açıklaması:



"Kulübümüz, daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Real Vallecano formaları giymiş 28 yaşındaki sol bek Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştır."





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