Kevin Rodrigues, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Kevin Rodrigues, Adana Demirspor'da
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10 Haziran 2022 15:48
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunmasını Kevin Rodrigues ile güçlendirdi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

İşte Adana Demirspor'un transfer açıklaması:

"Kulübümüz, daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Real Vallecano formaları giymiş 28 yaşındaki sol bek Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştır."

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