Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş'tan istediği yeni maaş

Beşiktaş'ın gelecek sezon için indirim istediği oyunculardan olan Kevin Prince Boateng'in kararı belli oldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş'tan istediği yeni maaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2020 09:34
Kontratındaki, 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat maddesi kaldırılan Kevin Prince Boateng'e 1 milyon Euro'luk sözleşmeyle yola devam teklifi yapan yönetime, oyuncudan geri dönüş yapıldı.

Ganalı yıldız ismin, menajeri aracılığıyla 1.2 milyon Euro'luk talepte bulunduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim ise şimdilik beklemeye geçti.

FIORENTINA İLE ANLAŞILDI!

Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.

Yarım devre için 350 bin Euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için