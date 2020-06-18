Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş'tan istediği yeni maaş

Kontratındaki, 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat maddesi kaldırılan Kevin Prince Boateng'e 1 milyon Euro'luk sözleşmeyle yola devam teklifi yapan yönetime, oyuncudan geri dönüş yapıldı.



Ganalı yıldız ismin, menajeri aracılığıyla 1.2 milyon Euro'luk talepte bulunduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim ise şimdilik beklemeye geçti.



FIORENTINA İLE ANLAŞILDI!



Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.



Yarım devre için 350 bin Euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.



