Kevin Prince Boateng'e Rebecho formülü

Beşiktaş'tan Boateng'e sözleşmesindeki uzama maddesi için iptal etme isteği gelecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Kevin Prince Boateng'e Rebecho formülü
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30 Mayıs 2020 11:47
Beşiktaş'ta ligde kalan 8 haftada 5 maçta daha en az 45'er dakika oynarsa kiralık sözleşmesi otomatik uzayacak olan Boateng'den bu maddenin rafa kaldırılması istenecek.

Ganalı bu talebi kabul etmezse, opsiyon maddesinin devreye girmemesi için şans verilmeyen Rebecho gibi kulübede bekleyecek.

Boateng'in bu karar için cevabı kısa süre sonra belli olacak.

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