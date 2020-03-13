Kevin Prince Boateng: "Sağlıktan önemli bir şey yok"

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Kevin Prince Boateng, koronavirüs için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Kevin Prince Boateng: 'Sağlıktan önemli bir şey yok'
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13 Mart 2020 19:31
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng, son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Ganalı futbolcu tweetinde, "Milano benim evim, şu anda İstanbul'dayım, Afrika kökenleri olan Berlin doğumlu biriyim. Dünyayı seviyorum ve herkesin sağlıklı ve güvende olmasını istiyorum. Sağlığımızdan önemli bir şey yok, çok sevdiğimiz futbol da dahil!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan Boateng, 2 gol kaydetti.

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