Kevin Prince Boateng: 'Sağlıktan önemli bir şey yok'

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng, son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Ganalı futbolcu tweetinde, "Milano benim evim, şu anda İstanbul'dayım, Afrika kökenleri olan Berlin doğumlu biriyim. Dünyayı seviyorum ve herkesin sağlıklı ve güvende olmasını istiyorum. Sağlığımızdan önemli bir şey yok, çok sevdiğimiz futbol da dahil!" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan Boateng, 2 gol kaydetti.
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Ganalı futbolcu tweetinde, "Milano benim evim, şu anda İstanbul'dayım, Afrika kökenleri olan Berlin doğumlu biriyim. Dünyayı seviyorum ve herkesin sağlıklı ve güvende olmasını istiyorum. Sağlığımızdan önemli bir şey yok, çok sevdiğimiz futbol da dahil!" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan Boateng, 2 gol kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın