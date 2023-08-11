Kevin Prince Boateng futbola veda etti!

36 yaşındaki Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng, kramponlarını astı.



2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Boateng sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.



Ganalı yıldız, Barcelona, Milan, Tottenham, Borussia Dortmund, Schalke 04, Fiorentina, Sassuolo, Frankfurt ve Beşiktaş formalarını giydi.



Kariyerinde toplam 520 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu toplam 76 gol 56 asist kaydetti.



Kevin Prince Boateng, Gana Milli Takımı ile de 15 maça çıktı ve 2 gol attı.







