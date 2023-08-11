Kevin Prince Boateng futbola veda etti!

36 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kevin Prince Boateng futbola veda etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2023 20:50
36 yaşındaki Ganalı yıldız  Kevin Prince Boateng, kramponlarını astı.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Boateng sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

Ganalı yıldız, Barcelona, Milan, Tottenham, Borussia Dortmund, Schalke 04, Fiorentina, Sassuolo, Frankfurt ve Beşiktaş formalarını giydi.

Kariyerinde toplam 520 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu toplam 76 gol 56 asist kaydetti.

Kevin Prince Boateng, Gana Milli Takımı ile de 15 maça çıktı ve 2 gol attı. 



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery