Houston Rockets guardı Kevin Porter Jr.'ın New York'taki bir otelde kız arkadaşını boğarak fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.



New York Polis Departmanı sözcüsü, Rockets guardı hakkında şunları söyledi:



"Olay yerine varmadan önce memurlara, 26 yaşındaki bir kadının yüzünün sağ tarafında derin bir kesik olduğu ve boynundaki ağrıdan şikayetçi olduğu bilgisi verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, kimliği bilinen bir şahsın kadının vücuduna defalarca vurduğu ve ellerini boynuna doladığı belirlendi."



Porter Jr.'ın kız arkadaşının, eski bir WNBA oyuncusu olan Kysre Gondrezick olduğu ve olay sonrası değerlendirme için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.



Porter geçtiğimiz sezon Rockets'ta 59 maçta forma giyerken, 34.3 dakikada 19.2 sayı, 5.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



Rockets ve Porter, geçtiğimiz Ekim ayında yalnızca 1. yılı garantili olmak üzere dört yıllık ve 82,5 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma üzerine anlaşmıştı.



