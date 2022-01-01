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Kevin Porter Jr. 0.4 kala ipten aldı!

Houston Rockets point guardı Kevin Porter Jr., dün gece Washington Wizards'a karşı 0.4 saniye kala bulduğu üçlük isabetiyle, ekibini 114-111 galip getirerek sekiz maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets point guardı Kevin Porter Jr., dün gece Washington Wizards'a karşı 0.4 saniye kala bulduğu üçlük isabetiyle, ekibini 114-111 galip getirerek sekiz maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi takım içinde yaşadığı arbededen sonra Toyota Center'dan ayrılmış olan KPJ, birkaç gün sonrasında ekibini kurtaran isim oldu.

Koç Stephen Silas, bütün gece şutunu bulmakta zorlanan ve maçı 9 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle tamamlayan Porter'a son şutu kullanması için güvenerek, genç oyuncunun galibiyeti getirmesini sağlamış oldu.


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