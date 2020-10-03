Kevin N'Koudou'ya sürpriz talip!

Sakatlığı yüzünden bir süre takımdan ayrı kalacak olan Kevin N'Koudou'ya Ada'dan talip çıktı. Siyah beyazlıların, geçen sezon 4.5 milyon Euro'ya bonservisinin yüzde ellisini Tottenham'dan aldığı Fransız futbolcuyu Championship ekiplerinden Bristol City kadrosuna katmak istiyor. Ligde 3 hafta sonunda lider konumda bulunan Bristol'un, Fransız kanat oyuncusunu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile iletişime geçeceği belirtildi.



BEŞIKTAŞ'TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM



Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman oldukça keyifli geçerken, özellikle ayak tenisi maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından paylaştığı Aboubakar'ın röveşata fotoğrafında, enstantaneye göndermede bulunarak oyuncunun ismini tersten yazdı.



