Kevin N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

Haber; Fanatik
Kevin N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı
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04 Eylül 2020 09:40
Geçen sezon başında bonservisinin yarısı 4.5 milyon Euro'ya alınan Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

Genç hocanın, Fransız kanat oyuncusu için yönetime, "Dizinde problem var. Sürekli ağrıları oluyor. Bu hali ile istikrarlı oynayamaz. Geçen seneki performansı da ortada" raporunu verdiği belirtildi.

Yönetimin de Yalçın'ın talimatı sonrasında 25 yaşındaki oyuncuya, 'Kulüp bul' mesajını gönderdiği vurgulandı. N'Koudou'nun satışı gerçekleşirse bonservisin yarısını Beşiktaş diğer yarısını da Tottenham alacak.

Öte yandan sakatlığından dolayı 15 güns ahalardan uzak kalacak N'Koudou, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek



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